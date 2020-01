Los desaparecidos del Darién | La Prensa Panamá

La comunicación fluida entre ambos no era nueva: Luis Papo Córdoba conoció a Manuel Antonio Noriega en 1974 cuando, a los cinco años de ingresar a la carrera militar, fue transferido a la sub jefatura del G2, el organismo de inteligencia militar que en esa época manejaba Manuel Antonio Noriega. Su paso por esa dependencia, en la que permaneció hasta 1981, le permitió a Luis Papo Córdoba entrar al círculo íntimo de Manuel Antonio Noriega.

Los vuelos de la muerte no son nuevos. En 1995 el ex capitán de corbeta argentino Alfredo Scilingo confesó a un periodista que durante la dictadura de ese país (1976-1983) se tiró gente al mar desde aviones militares. Scilingo confesó que a las víctimas se les inyectaba un sedante.

– Siempre había un problema en algún puesto: un transeúnte que no portaba la visa, que se resistía a no regresar porque el camino era malo y entonces se iba allá y se le traía a El Real y luego a La Palma.

