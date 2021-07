Los desafíos para reactivar el turismo en América Latina

Factores como seguridad física, calidad sanitaria, conectividad aérea y terrestre, calidad de los servicios públicos y actitudes de servicio por parte de los operadores, serán fundamentales para reactivar el turismo interno, el intra regional y de los países desarrollados. Para lograrlo, las empresas requieren del apoyo de las autoridades y la confianza de los viajeros. Hay que mantener todas las medidas de autocuidado para no bajar la guardia, protegerse y cuidar a los demás; y a viajar que el mundo no se va a acabar.

Los pronósticos de los expertos del sector para este año no son alentadores: el 60% cree que el repunte del turismo internacional no llegará hasta 2022 y casi la mitad prevé una vuelta a los niveles de turismo internacional de 2019 hasta el 2024 o posterior.

