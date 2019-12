Los desafíos de Ulloa, el nuevo procurador

Eduardo Ulloa será el jefe del Ministerio Público por los próximos cinco años. Se enteró el pasado 9 de diciembre, a las 2:00 p.m., cuando el presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, lo llamó a Palacio para ofrecerle el puesto. Ese mismo día, Cortizo le anunció al país que Ulloa sería el abogado responsable de llevar las riendas de la Procuraduría General de la Nación, un cargo que en Panamá pesa tanto como ser Presidente. No la tendrá fácil. Le esperan los casos de corrupción más emblemáticos de la historia reciente: Odebrecht y FCC, por nombrar algunos.

En esta entrevista afirma que hará una revisión de los procesos en los que se investiga la corrupción a gran escala sin que eso signifique paralizarlos, que estaría dispuesto a revisar el acuerdo pactado con Odebrecht y que pretende replantear el modelo de gestión del Ministerio Público.

¿Cuáles son los tres aspectos en que enfocará su trabajo?

Trabajar en la institucionalización del Ministerio Público: Fortalecerlo, empoderar a sus fiscales, capacitar a su personal, dotarlo de los recursos legales y de infraestructura que le permita hacer frente a su tarea. Creemos también en la necesidad de promover los cambios legales que sean necesarios para que la lucha contra el crimen tenga efectividad. Y recuperar la confianza de la ciudadanía en cuanto al trabajo del Ministerio Público.

¿Quiénes estarán en su equipo de trabajo?

La secretaria general será Delia de Castro, una funcionaria que tiene muchos años en el Ministerio Público. Tiene una preparación académica extraordinaria, una capacidad de trabajo increíble. Ella laboró conmigo. Fue asistente mía cuando fui fiscal. Es una persona que goza de mi absoluta confianza. La subsecretaria general será Ledye Machuca. La jefa de Asuntos Legales será Grisel Mojica.

¿Qué pasará con las fiscalías anticorrupción?

Creo en la necesidad de fortalecerlas. Se hará una revisión general del modelo de gestión del Ministerio Público. Hay la necesidad de aprovechar de manera mucho más efectiva y eficiente el recurso humano. El Ministerio Público cuenta con recurso muy limitado. Hay que procurar que su uso sea lo más eficiente posible.

¿Contempla cambios en las cabezas de las fiscalías?

Tenemos que hacer una evaluación de los casos y del trabajo de los fiscales. Es muy probable que se den cambios. No me atrevo a adelantar si serán de posiciones, si serán reemplazos de personas o rotaciones. Esas decisiones tenemos que tomarlas de acuerdo a la realidad que encontremos.

¿Incluye a la Fiscalía Especial Anticorrupción que maneja el caso Odebrecht?

No descarto ninguna fiscalía. Siempre teniendo como norte que la realización del trabajo no se afecte.

¿Qué tratamiento le dará a casos como el de Odebrecht y FCC?

Necesitamos, de manera muy rápida y urgente, hacer una evaluación de todos estos casos, el estado en que se encuentran, la fase procesal.

¿Una especie de auditoría?

Sí, una auditoría judicial pero muy rápida. Lo que no podemos es detenernos mucho tiempo en eso y provocar una paralización de las investigaciones. Sino, establecer bien el momento procesal en que se encuentran, lo que está por venir, aquellos casos que tienen decisión, los que tienen pendiente audiencias, y tratar de tomar las medidas para que estos reciban el trato más efectivo y dinámico posible.

¿Estaría dispuesto a revisar el acuerdo pactado con Odebrecht?

Sí, el acuerdo de delación de Odebrecht es parte de la investigación. Todo aspecto que afecte o no una investigación para nosotros será objeto de revisión. Hay cosas muy puntuales que tendríamos que comprobar ahí, que tendríamos que revisar. La forma en que se dieron, todo está sujeto a investigación. No descartamos ningún tipo de circunstancia, persona o actividad que pueda extraerse de la labor investigativa.

Falta el momento en que la empresa llegó a Panamá, periodo de Martín Torrijos (2004-2009) y el de Juan Carlos Varela (2014-2019).

Es parte del cuestionamiento que se la ha hecho a la investigación, y parte del cuestionamiento que se le hace al acuerdo de delación: que trató sobre una realidad segmentada. Creo que precisamente lo que se espera es poder realizar las investigaciones desde el momento en que esta empresa llegó, y hasta el último contrato que le asignaron.

En la televisión confesó que usted recibió presiones del procurador cuando era fiscal.

En ese momento hablábamos sobre como manejaría la presión y precisamente indicaba que ya he vivido eso. Cuando usted maneja investigaciones, no solo de alto perfil, usted siempre recibirá presiones. La mayoría se ignoran porque no van a afectar el proceso. Pero hay otras que traspasan ese nivel. Yo decía que la primera vez que había sido designado fiscal, a los ocho meses me removieron de posición por no atender una solicitud que me hizo el procurador de ese momento. Consideré que esa no era una medida que cabía dentro del proceso y así se lo hice saber.

¿Ha estado inscrito en partidos políticos?

No, jamás.

¿Y en grupos de la sociedad civil?

En gremios como el Colegio Nacional de Abogados, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y el Instituto Panameño de Gobierno Corporativo.