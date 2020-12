Los Derechos Humanos son para todos

A pesar del carácter universal de los derechos humanos, a diario hay millones de personas que sufren porque no pueden ejercerlos. Esto convierte el acceso al ejercicio de los derechos fundamentales, en un privilegio al que no todos pueden acceder, afectando en mayor medida a los más vulnerables.

¿Qué son los derechos humanos? Son las facultades inherentes a cualquier persona por el simple hecho de existir. Son derechos universales, necesarios para el desarrollo pleno de todo individuo. Los derechos humanos son un todo, universal e indivisible. No son jerarquizables, sino, complementarios. Atentar contra un derecho humano afecta el ejercicio de todos los demás derechos. No tienen fecha de caducidad. Son válidos por siempre. Son irrenunciables aún por voluntad propia. Los derechos humanos son obligatorios. Los ciudadanos tenemos derecho de exigir su cumplimiento y el Estado debe garantizar su ejercicio activo.

