los deportistas podrán ser sometidos a controles durante el estado de alarma

Así lo han confirmado a este periódico desde la AEPSAD. Un portavoz del mismo ha sido claro: mantendrán la misma filosofía de discreción y, por tanto, no pueden decir si durante la cuarentena visitarán a los deportistas o no. Dicho de otra manera: ni confirman ni desmienten, por lo que la posibilidad se mantiene.

La duda no es baladí. Los deportistas de élite tienen que estar disponibles y localizables durante los 365 días del año, las 24 horas al día . En caso de cambiar de domicilio o irse a un lugar que no sea el habitual de residencia, deben notificarlo para que el estamento pertinente, en este caso la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), tenga conocimiento de ello.

