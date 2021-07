Los deportistas brasileños incendian las redes en los Juegos y el Comité Brasileño pide “evitar distracciones”

En las dos nuevas disciplinas incluidas en Tokio 2020 también ha habido polémica brasileña. La estrella mundial del surf, Gabriel Medina, atacó duramente al propio Comité brasileño tras no permitirse inscribir a su mujer dentro del equipo. En el caso del skate, la atleta Letícia Bufoni explicó que no celebró la medalla de plata del también brasileño Kelvin Hoefler en la modalidad ‘street’ porque, a su juicio, el subcampeón no se relaciona con el resto de sus compañeros.

