Los deportes como plataforma de marketing

El valor de una industria deportiva madura en un país es incuantificable, no sólo por su aporte social que es insustituible, sino por la economía que se genera a su alrededor. Cuando un equipo de fútbol americano como los Vaqueros de Dallas está valorado en 5 mil millones de dólares o cuando se estima que Nike pagó mil millones de dólares como patrocinador para vestir a los equipos de Grandes Ligas, uno entiende de qué se trata este asunto y la economía que hay detrás de esta industria. Panamá no cuenta con un mercado tan grande y los números están a años luz de esas dimensiones, pero en su justa medida, las marcas pueden crear mucho valor al país e integrar en sus estrategias de marketing el patrocinio deportivo como un motor de crecimiento.

Hace algunos años la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Comerciales (Essec) de Francia planteó que hay que estar en todos los niveles del deporte, y no solo en el más alto. “Hay que ser actor en su deporte y no patrocinador”.

