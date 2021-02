Los demócratas tratarán de demostrar con un vídeo “de cine de acción” que Trump incitó el asalto al Capitolio

En su escrito de acusación para el juicio político, los legisladores demócratas sostienen que “Trump hizo declaraciones voluntariamente que alentaron y previsiblemente resultaron en acciones ilegales en el Capitolio, como ‘si no luchan como si no les fuera la vida , no van a tener un país por más”.

Según ha adelantado en una entrevista este fin de semana en The New York Times , el senador republicano Jamie Raskin , que encabeza la acusación demócrata, ha explicado que en el arranque del juicio harán algo diferente al simple planteamiento del caso en un discurso.

