Los demócratas piden destituir a Trump para impedir más injerencias en las elecciones

“Hay un problema de seguridad nacional con John [Bolton]. Él sabe lo que pienso de los líderes. ¿Qué pasa si revela lo que pienso sobre algún líder y luego me toca lidiar con eso? Va a ser muy difícil. Sabe muchas cosas, y no sé si acabamos en muy buenos términos”, dijo Trump en una rueda de prensa en Davos (Suiza).

“La negligencia del presidente no puede evaluarse en las urnas [en noviembre] porque no podemos garantizar que ese voto vaya a ganarse de forma justa” y sin interferencias extranjeras solicitadas por Trump, opinó Schiff.

