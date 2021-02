Los demócratas desmontan la defensa de Donald Trump | Noticias Univision Política

“Senadores, este no puede ser nuestro futuro. Esto no puede ser el futuro de América” , concluyó Raskin su intervención.

El representante fue claro al decir que por más que intenten hacer ver que el expresidente expresó una simple opinión en un mitin con la que no se está de acuerdo y que por eso se busca procesarlo, “eso no tiene nada que ver con la realidad de estos cargos ni con su delito constitucional”.

Si bien Raskin puso como ejemplo la analogía de gritar falsamente que hay fuego en un teatro abarrotado, tal como suele citarse en contextos legales para demostrar que no todo está protegido por la Primera Enmienda, dejó claro que lo hecho por Trump fue peor porque se trató más bien de un jefe de bomberos que “envía una multitud no para gritar fuego en un teatro lleno de gente, sino para prender fuego el teatro en llamas”.

You May Also Like