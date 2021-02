Los cuidados al volante | La Prensa Panamá

A pesar de que aquella iniciativa legislativa, la 491, recibió el tercer debate, el proyecto fue vetado en 2018 por el entonces presidente Juan Carlos Varela alegando que algunos de sus artículos no se ajustaban a la realidad de seguridad ciudadana, social y económica. No obstante, el 5 de octubre del año pasado, grupos de la sociedad civil presentaron el anteproyecto de ley 166, que señala todo menor de 12 años que viaje en un vehículo debe usar un sistema de retención acorde con su talla y peso.

Los resultados de la investigación fueron publicados el pasado 23 de diciembre en la revista científica International Journal of Environmental Research and Public Health.

