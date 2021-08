Los cuatro mejores localizadores GPS para colocar en tus objetos personales: características, precio y consejos

● Lekemi : Este modelo se puede fijar con sus imanes en el chasis del coche para no perder de vista a nuestro vehículo en cualquier momento. Por tan solo 54 euros puedes tener un localizador que es capaz de aguantar hasta dos meses sin cargarse , pero eso sí, debes instalarte la app en tu móvil para ver donde has aparcado tu vehículo.

You May Also Like