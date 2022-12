Los cuatro consejos clave para que tu bolsillo sobreviva a las compras navideñas y huya de la “inercia social”

La mayoría de los españoles ha sufrido estos meses una “disminución de la renta real”, sostiene Serrano al explicar que se ha generado un mayor incremento de los precios, pero no de los salarios. Por esta razón, considera que el consumo de los productos navideños (juguetes, ropa, viajes, dulces, marisco, decoraciones, lotería, etc.) puede verse afectado, aunque admite que es difícil aventurar en qué medida el gasto puede reaccionar ante esta situación.

“Lo más probable es que las empresas no tengan incentivos a realizar descuentos, pues la demanda es lo suficientemente elevada como para no necesitar dichos descuentos”, puntualiza el consultor financiero de Afi. En este sentido, recuerda que las ofertas suelen realizarse antes, con el Black Friday y Ciber Monday, o después, con las rebajas de enero.

Para comprar de manera inteligente también sería adecuado organizarse y no esperar al último momento , tal como aconseja Lacalle. “Si lo vamos aplazando podemos encontrarnos con que lo que queríamos ya no está disponible, teniendo que comprar productos similares por mayor precio”, subraya.

Para ello, Javier Serrano indica que una estrategia útil para organizar las compras navideñas sería “fijar un gasto teórico” que se pueda asumir, tratando así de que el gasto final no exceda de ese tope. Asimismo, el consultor financiero recomienda no realizar “compras impulsivas, fruto de un deseo momentáneo” estimulado, en parte, por “la publicidad y las decoraciones navideñas”.

