Los costos sí importan | La Prensa Panamá

COSTOSA CUMBRE.

Con un llamado a combatir la exclusión de las personas con algún grado de discapacidad o que son marginadas por alguna enfermedad o condición social, y a erradicar el maltrato y la explotación sexual y laboral de niños y jóvenes (La Prensa 26 de julio 2008), terminó cumbre de primeras Damas.

Ningún ciudadano podría estar en contra de tan nobles llamados, aunque como todos sabemos esas cumbres de presidentes y primeras damas terminan convirtiéndose en una mera excusa para seguir con el turismo de funcionarios sin resultados palpables para los pueblos.

Panamá es un país en donde los hospitales públicos son una verdadera vergüenza nacional, muchos de ellos no cuentan con lo más elemental para brindar la atención de calidad que la población reclama y ha reclamado a todos los gobiernos, mientras que los gobernantes siempre han despilfarrado los dineros públicos. Por esta razón tenemos que manifestar nuestro desacuerdo con la Primera Dama que alegremente ha dicho que no le importan los costos que dicha cumbre ha acarreado para nuestra patria. Quizás ella no lo sabrá, pero con esos más de 700 mil dólares que gastó; mucho se podría hacer por los cuartos de urgencia de nuestros hospitales que en ocasiones se asemejan a los de cualquier país tercermundista en estado de guerra, por el grado de miseria, y la carencia de los insumos básicos para que los galenos puedan hacer su labor adecuadamente y dar una atención digna. Somos un país con muchas carencias y como tal, nuestros gobernantes deberían ser más responsables a la hora de establecer prioridades.

Cómo es posible que si se sabía que dicha cumbre tendría lugar en Panamá desde hace más de un año, las contrataciones se hayan otorgado de manera directa, lo cual no necesariamente garantizará que se obtengan los mejores precios por los productos y servicios que se estaban contratando, ni es el mejor ejemplo de transparencia.

Pareciera ser que los actuales gobernantes han olvidado que son simplemente los administradores temporales de los bienes públicos y que los dineros que alegremente están otorgando en contrataciones directas son de todos los ciudadanos. Si los gastos de la cumbre hubiesen sido sufragados con fondos privados, entonces sería válido lo dicho por la señora Primera Dama de la República de que no le importan los gastos.

Nuestro Panamá es un país digno de estar en los libros de Record Guiness, pues solo en Panamá se le asigna un presupuesto millonario a una persona que no dirige ninguna entidad oficial y que no ha sido electa por nadie y que para colmo hasta regaña a un ministro cuando éste no sigue sus costosos caprichos de construir aulas de clases. ¡Así no se puede distinguida Primera Dama!

El autor es administrador