Los costos de la economía cerrada de Colombia

No obstante, hasta el momento, el impulso para abrirla ha tenido poco respaldo por parte de la cúpula del poder. El gobierno ha agilizado la solicitud de algunos permisos, pero no los redujo en cantidad ni en costo. Por ahora, al parecer, solo los colombianos ricos podrán comprar vino. Los otros ahogarán sus penas en aguardiente.

Según un nuevo libro, Colombia está tan cerrada como en la década de los noventa. El comercio total se ha incrementado cinco veces, pero la proporción del comercio y el producto interno bruto no se ha elevado mucho. Las medidas no arancelarias afectan a casi cuatro quintas partes de las importaciones , un aumento frente al 27 por ciento en 1992, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. El gobierno ha creado nuevas agencias relacionadas con el comercio, y les ha dado más poder para intervenir a las instituciones que ya existen.

Esa apertura duró solo unos pocos años. Los propietarios de las fábricas y las empresas azucareras, así como los productores de leche, los agricultores de arroz y los gobiernos regionales, que son dueños de destiladoras de aguardiente, un licor local, fueron afectados por la competencia. Cabildearon para restaurar la protección. El gobierno no podía volver a imponer los aranceles, en parte debido a sus compromisos como miembro de la Organización Mundial del Comercio. Así que aplicó muchas barreras no arancelarias.

