Los corona vivos, los corona bobos y la geopolítica de un virus

China no es el único país que ha aprovechado una debilidad coyuntural para convertirla en una fortaleza. Arabia Saudita ha emprendido un derrocamiento del orden establecido en el mercado petrolero. Los precios del crudo, 26 dólares por barril el miércoles 18 de marzo, han perdido 60% de su valor en apenas dos semanas, porque los sauditas no quieren pactar con Rusia un acuerdo de producción.

Hay estados dentro de Estados Unidos, en los cuales está prohibido enseñar la teoría de la evolución en las escuelas públicas. Sin Darwin no se puede llegar a Mendel, y sin este no se alcanza a entender a Watson y Crick.

