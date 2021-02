Los contratos que enredan la gestión de MiCultura

La gestión de los fondos del programa Mi Cultura en Casa, propuesta de entretenimiento del Ministerio de Cultura (MiCultura) en medio de la pandemia, sigue bajo escrutinio luego que fueron reveladas supuestas anomalías en la asignación de contratos.

La Asociación de Teatristas de Panamá quiere cuentas claras. Rodrigo Farrugia, presidente de este gremio, dijo en entrevista con La Prensa que no buscan acusar al MiCultura de “trampas o corrupción”, pero consideran que merecen una explicación de cómo se ha gestionado el dinero público.

Contó que los contactaron para desarrollar tres producciones teatrales que fueron grabadas. El valor: $1,500 cada una, dinero que, explicó, no cubre los costos que involucra montar una obra, pero accedieron dada la necesidad.

Cuando iban a entregar las facturas por el servicio prestado, les pidieron que las presentaran a nombre de Jimmy Dawson Productions, Inc. “Hasta ese momento no habíamos tratado con nadie de esa empresa”, aseguró Farrugia. “Las gestiones las hizo directamente el ministerio”, añadió.

De acuerdo con Panamá Compra, Jimmy Dawson Productions, Inc. recibió un contrato del Ministerio de Cultura para contratar agrupaciones musicales, actores de teatro y artistas de diversos géneros musicales para realizar presentaciones en el Teatro Balboa, por un monto de $48 mil 792.

Sin embargo, los tiempos que menciona Farrugia no cuadran con lo plasmado en los documentos. Según el contrato adjudicado a Dawson, la contratación de los artistas se hizo entre septiembre y diciembre de 2020. Pero Farrugia aseguró que las producciones se hicieron en agosto.

Los tiempos tampoco cuadran en otro de los contratos asignados a esta empresa: el de los comunicadores con dominio de contenidos para redes sociales y medios, por un valor de $43 mil 870.

En un informe preliminar confeccionado por Dawson Productions, Inc., y dirigido al Ministerio de Cultura, se listan algunos de los que habrían prestado el servicio. Allí aparece el nombre de la comunicadora Cibeles De Freitas, quien, según el documento, prestó el servicio de locución comercial para difusión de contenidos en medios, entre septiembre y diciembre de 2020.

Pero De Freitas contó a este medio que ella fue contactada por personal del Ministerio de Cultura, no de Jimmy Dawson Productions, Inc. Fue en julio de 2020 y el propósito era grabar una locución de dos minutos y medio. El pago acordado: $400. Una vez entregó el material, el cual se publicó en agosto, hizo la factura a nombre del ministerio, pero, añadió, cuando fue a recoger su cheque, este fue emitido por Jimmy Dawson Productions, Inc.

En el informe en cuestión aparecen nombres de otros comunicadores y periodistas. Por ejemplo, con fecha de marzo de 2021 se menciona el programa de radio La tarde espectacular. Pero, Didia Gallardo, directora, conductora y productora de este programa, que se transmite por RPC Radio, aseguró a La Prensa que nunca ha tenido contacto con la empresa de Dawson ni tampoco conoce al comunicador Ramón Díaz, cuyo nombre aparece al lado del reporte sobre su programa. “Ni en el pasado ni en el presente ni en el futuro he tenido contratos con el Ministerio de Cultura ni muchísimo menos con Jimmy Dawson, con quien no tengo el gusto de tratar. Me parece censurable que utilicen el nombre de uno”, narró.

Otro que aparece en la lista, con fecha de febrero de 2021, es Edmundo Dante Dolphy, editor general de la página web de noticias La Verdad. En el mismo sitio, el periodista aclaró que en ningún momento ha sostenido comunicación ni gestionado documentación u orden de compra con la referida empresa para ofrecer servicios de divulgación a MiCultura.

Mientras que el medio digital Foco Panamá dio a conocer que el periodista Honorio Vega también negó haber prestado servicio a Dawson.

Versión de Dawson

La Prensa llamó a Dawson para que diera su versión de los hechos, pero no contestó. Envió un comunicado vía chat, en el que aseguró que el informe preliminar fue el documento que presentó a MiCultura en el momento en que iba a realizar la selección de las posibles contrataciones de comunicadores. Allí, dijo, se presentaron los nombres de 18 comunicadores, entre los cuales habría que seleccionar algunos para completar los 10 estipulados en el contrato del proyecto. “Algunos nombres mencionados (…) no fueron seleccionados ni realizaron labores remuneradas de comunicación para dicho ministerio”, dijo.

Este medio también pidió la versión de la Dirección de Comunicación de la entidad, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Mientras tanto, ayer, en una protesta ciudadana exigían la renuncia de Carlos Aguilar, titular del Ministerio de Cultura.