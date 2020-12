Los contagios se disparan en todas las autonomías pocas horas antes de la ‘temidas’ celebraciones de Nochevieja

La Comunidad no aumentará restricciones en Nochevieja y continúa con el modelo de zonas básicas de salud . El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmado este miércoles que en la región no van a aumentar más restricciones de las que ya hay previstas. Madrid mantendrá el ‘toque de queda’ de 1.30 a 6 horas , salvo para causas justificadas, aunque se podrá entrar o salir para visitar a familiares y allegados.

