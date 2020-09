Los contagios bajan en Italia pero aumentan los ingresos en UCI

Siguen aumentado los hospitalizados, que son ahora 2.133 , 109 pacientes más que el día anterior, al igual que los ingresados en cuidados intensivos que ya son 182, siete más que el viernes. No hay ninguna región que no haya registrado casos y la norteña Lombardía vuelve a ser la que más contagios ha detectado con 269 .

You May Also Like