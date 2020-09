Los Comunes dan luz verde a la ley que permite romper el acuerdo del ‘brexit’

Johnson ha continuado por ahora adelante con la tramitación, si bien ha cedido a la presión desde sus propias filas para agregar una salvaguarda adicional, por la cual no podrá ejecutar los poderes que le otorga la ley para romper el acuerdo de salida de la UE firmado el pasado octubre si no obtiene primero el permiso explícito del Parlamento.

You May Also Like