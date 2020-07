Los compradores de turismos con etiqueta ‘cero’ pagarán unos 1.000 euros en el IRPF por las ayudas del Renove

Y advierte de que los compradores que no las declaren se exponen a tener que presentar una declaración complementaria, que en caso de no realizarla llevaría a la Administración a liquidar el importe correspondiente con intereses de demora e imponer una sanción por una infracción tributaria del 26,25% de la cuota dejada de ingresar. Una sanción que podría duplicarse en el caso de compradores con rentas más altas, debido a la progresividad que caracteriza a este impuesto.

No obstante, desde Sumauto, que agrupa a los portales verticales especializados Unoauto, Autocasión y AutoScout24, entre otros, confían en que estas nuevas ayudas generen un ‘efecto llamada’ en los compradores y movilicen aproximadamente un 20% de demanda añadida, es decir, familias y particulares que no pensaban cambiar de coche pero que gracias a estos fondos ahora sí lo harán.

