Los complementos para tu móvil que no te pueden faltar este verano

¿Cuántas veces has tenido que sentarte en el suelo o coger una postura incómoda en la cama para responder un mensaje? ¡Seguro que muchas! Pues ya existen cables de dos, tres y hasta cinco metros para que cargues tu móvil donde quieras! Es super cómodo, y cuando lo pruebes no te arrepentirás.

Para que puedas escuchar la música que más te gusta o ver esa película mientras viajas sin necesidad de tener el móvil cerca por el dichoso cable de los auriculares, necesitas unos con conexión bluetooth. ¡Este es de esos accesorios que cuando lo tengas no sabrás cómo has podido vivir hasta ahora sin él!

¿Aun no tienes un palo selfie? ¡Pues hazte con uno! Es un must para el verano sin ninguna duda. Para fotos en grupo, para las más divertidas y para que nunca necesites en tus vacaciones pedirle a un extraño que te haga una foto.

Conéctala a tu móvil y controla toda tu actividad veraniega , como los pasos, cuánto duermes, las calorías que consumes y las que quemas, etc. No hay mejor época que el verano para cuidarse y esta pulsera te ayudará.

En el mercado hay una amplia gama de complementos para el teléfono, algunos quizá, no los hayas visto nunca y se conviertan en algo sin lo que ya no puedes vivir. Seguro que cuando conozcas algunos, te preguntarás cómo pudiste vivir hasta ahora sin tenerlos. ¡Hazte con ellos!

