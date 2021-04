Los compañeros de Alonso y Sainz les sacan los colores en la clasificación de Imola: saldrán fuera del 'top 10'

Para Carlos Sainz fue más doloroso, ya que él sí tiene coche para ‘top 10’ y no pasó el corte. Se quedó a sólo 6 centésimas del tiempo de Lance Stroll y partirá 11º. A su favor: podrá elegir neumáticos, como Alonso y todos los que no dieron la talla.

Todo se decidió al final, al menos en cuanto se refiere a los que buscaban pasar el corte a la Q3. Aquí se le acabó el ‘mojo’ a Alonso. De donde no hay no se puede sacar, y el Alpine está para Q2 y gracias. Mejoró su último intento, pero ni mucho menos fue suficiente. El fallo fue estrepitoso, ya que cayó a la 15ª posición.

