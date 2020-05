Los comercios físicos han hecho de internet su escaparate para hacer frente a la crisis del coronavirus

Desde el inicio de la epidemia, Google ha ido adaptando las diferentes funcionalidades de las fichas Google My Business. “ Las peticiones de soporte se han triplicado estos meses , en este momento gestionamos la visibilidad de unos 70.000 puntos de interés de más de 300 marcas en 14 plataformas, desde Google My Business hasta Bing o Foursquare y las necesidades han sido muy variadas”, añade García.

Las cadenas con múltiples establecimientos tienen un reto parecido pero de mayor volumen. Necesitan poder publicar avisos, cambiar sus horarios de forma centralizada y distribuir nuevas operativas en cuestión de horas. Además, una realidad a la que se están teniendo que enfrentar algunas marcas es que no todas las ciudades españolas se encuentran en la misma fase de la desescalada y, por tanto, no pueden actualizar las condiciones de todas sus tiendas por igual .

