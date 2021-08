Los comentarios del árbitro Munuera Montero en el acta del Celta-Atletico que indignan a la afición rojiblanca

Según el árbitro, “Mario Hermoso cogió del cuello de forma continuada” . Algo que no sucedió de ese modo, al menos según todas las imágenes de televisión mostradas. Lo que se aprecia es a Hermoso apartando a Hugo Mallo cogiéndolo por el brazo y posteriormente siendo apartado por un compañero. Sin embargo Munuera Montero no hace referencia alguna a la agresión de Iago Aspas a Hermoso, a quien le metió el dedo en el ojo.

