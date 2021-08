Los clubes de LaLiga aprueban el acuerdo con CVC con Real Madrid, Barça y Athletic en contra

Tebas quiso insistir en las decisiones de las directivas de no sumarse al acuerdo, aprovechando también el ‘caso Messi’ para darle un palo a Laporta. “Habrá que recordar que al FC Barcelona le correspondían 275 millones de euros y yo creo que no le venían mal . Pero tienen gente muy inteligente dirigiendo el club y yo creo que en las últimas decisiones que están tomando se nota “, añadió.

El máximo mandatario de LaLiga quiso señalar también un recado a los dos grandes clubes españoles, señalando que su decisión viene por la Superliga. “Al Real Madrid y al FC Barcelona no les interesa una liga potenciada, no les interesa que sus clubes se rearmen y mejoren . Han votado en contra por la Superliga, no es un problema del acuerdo con CVC”, apunta.

“ La gestión de los derechos siguen siendo de LaLiga , no se los hemos vendido a nadie. CVC invierte 2.000 y pico millones de euros y de los beneficios que obtenga LaLiga gracias a este dinero, ellos se llevan un porcentaje. LaLiga no cede nada a CVC “, ha insistido Tebas en su intervención.

