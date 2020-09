Los clientes son lo primero, ¿también si compran a través del móvil?

Si te parece un tema interesante no dudes en consultar el artículo completo y ahondar en la experiencia que Andrew Birgiolas narra en primera persona en el site Think with Google.

Andrew Birgiolas, director del equipo de experiencia de usuario, diseño de producto e investigación de la tienda de productos de belleza Sephora, habla en el site Think with Google sobre los principios que han seguido para crear experiencias excepcionales en dispositivos móviles para sus clientes y, a raíz de ello, conseguir mejores resultados comerciales.

