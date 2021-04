‘Los ciudadanos siempre vamos de último’

No sé, y no sé por qué existen esos puestos duplicados. Es un derroche de plata.

Cero. Los hacen para no parar el tráfico. Hay gente que no puede caminar más o subir escaleras. En las ciudades serias hay cruces con cebras bien señalizadas.

No sé qué están esperando, no entienden lo que vive la gente a diario.

No tienen conciencia de su poder ni entienden qué es el derecho a la ciudad. Le hemos entregado ese derecho a otros y ya no nos queda ni por dónde caminar.

¿No hay participación ciudadana porque los políticos no la convocan o porque los ciudadanos no participan?

Sí, el estacionamiento lo compraría en otro lado. No me limitaría a eso.

