“Los ciudadanos están comprando geles que no sirven frente al virus”

“El número de contagios no cesa y, como sanitarios que hemos estado en primera línea de la pandemia, no queremos que se repita una crisis igual que la que hemos vivido en estos últimos meses. Por ello, queremos recordar que seguir las recomendaciones sanitarias pueden prevenir los rebrotes”, afirma Pérez Raya.

Los enfermeros recuerdan que la higiene de manos con hidrogel debe hacerse cuando no se disponga de agua limpia y jabón , después de tocar cualquier superficie que pueda estar contaminada ya sea dentro de domicilio o en la calle y de manera frecuente en reuniones, especialmente cuando hay no convivientes.

