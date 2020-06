Los cinco temas en los que China y Estados Unidos están enfrentados en plena pandemia

Estados Unidos acusa a China de impedir que las aerolíneas estadounidenses operen entre ambos países. En concreto, de “hacer lo imposible” para que así sea. Las afectadas son United Airlines y Delta Airlines, que desde febrero no vuelan a China, pero que no pueden reanudar los viajes porque según Pekín, no quieren la entrada de casos importados desde Estados Unidos. Ahora, EE UU quiere imponer restricciones a las aerolíneas chinas que operan con Estados Unidos.

