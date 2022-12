los cinco errores del seleccionador

La presión le pudo a los jugadores españoles, que no fueron capaces de marcar ni uno solo de los tres lanzamientos desde el punto de penalti. Al error de Sarabia le sucedieron las paradas de Bono a Carlos Soler y Sergio Busquets. Luis Enrique tenía un plan para los penaltis, pero no salió bien.

“Los jugadores tenían deberes de venir con 1.000 penaltis tirados . Para mí, no es una lotería”, dijo el seleccionador español el día antes del partido ante Marruecos. Pese al plan, la jugada no le salió bien a Luis Enrique, que sacó al campo a un inédito hasta el momento Pablo Sarabia en el minuto 118 para que se encargara del primer lanzamiento. Lo falló.

Fue el propio seleccionador el que reconoció que sus jugadores han hecho lo que les ha pedido en todo momento y que no tiene nada que reprocharles. Esas ideas no han llevado a España al éxito, sino todo lo contrario.

Luis Enrique ha confiado en la figura del falso nueve, con Marco Asensio en esa posición, y el resultado ante una selección encerrada como la alauí no ha sido el deseado. Su fe en jugadores que no han rendido, con Ferran Torres como el ejemplo más evidente, también ha sido un lastre para un equipo necesitado de gol y que no lo ha encontrado.

