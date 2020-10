Los científicos alertan de “evidencias abrumadoras” de transmisión del coronavirus por el aire

La semana pasada, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, afirmaba, en una postura conservadora, en una de las ruedas de prensa bisemanales sobre la situación epidemiológica en España que no hay “evidencia sólida” de transmisión por aerosoles. No obstante, reconocía que “va apareciendo algún estudio que parece indicar esta línea”.

En la misma línea se ha pronunciado la coautora, Linsey Marr, profesora en el Vigini Tech: “ Es importante que la gente lleve mascarillas en todo momento en los edificios públicos y espacios confinados, no solo cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad”.

You May Also Like