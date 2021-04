Los ciberdelincuentes de Babuk cumplen su amenaza y difunden parte de los datos robados a The Phone House

Phone House recibió la alerta de que si no pagaba el rescate que pedían acabarían publicando esta información personal el 18 de abril. T ras no cumplir con lo que demandaban, una pequeña parte de los más de 100 GB en datos que los atacantes han robado han sido desvelados.

Recientemente, recibíamos la noticia de que unos ciberdelincuentes habían amenazado con desvelar los datos privados de 3 millones de clientes y empleados de The Phone House si la compañía no pagaba una cuantiosa cantidad de dinero. Días después, los atacantes están empezando a cumplir con su amenaza y está publicando los datos de algunos de ellos .

