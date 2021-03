Los choques entre países bloquean el reparto de más vacunas en la UE

Además, en el inicio de la cumbre, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, pidió a los líderes no ser “ingenuos” y actuar con determinación para proteger el abastecimiento de vacunas en la UE, bloqueando incluso las exportaciones de vacunas producidas por laboratorios que cumplen sus contratos con los Veintisiete si las partidas tienen por destino un país tercero que no permite el flujo de vacunas o componentes en la ruta inversa. De hecho, los estados miembros sí que acordaron recoger el guante de la Comisión y reforzar el mecanismo de control de las exportaciones de vacunas para incluir criterios de “reciprocidad” y “proporcionalidad” que permitan ir más allá de vetar exportaciones de farmacéuticas que no cumplen con sus compromisos.

