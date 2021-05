“Los chamanes africanos harán que no gane la Champions”

“Guardiola logró que toda África se volviese en su contra, estoy seguro de que los chamanes africanos harán lo posible para que Guardiola no gane la Champions . Esto será una maldición africana para Guardiola. El boomerang volverá, Pep”, dijo Seluk en 2018 . Sea por esto o no, lo cierto es que Guardiola ha sido incapaz de levantar una Orejona desde hace diez años, cuando salió del Barcelona. El agente de Touré, actualmente en el Olimpik Donetsk ucraniano, incluso compartió alguna broma al respecto.

Guardiola tendrá que adoptar uno si quiere acabar con la que parece que está siendo una maldición muy efectiva que le echó el agente de un jugador con el que no tuvo muy buena relación, Yayá Touré . Tanto en el Barcelona como en el City , el marfileño no se entendió nada bien con el español y acabaron rompiendo lazos. Dimitry Seluk , representante del futbolista, tiró del ‘yuyu’ y prometió una maldición de parte de todo un continente .

