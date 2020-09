Los centros de salud madrileños, sin personal y desbordados por el aumento de contagios

Esta tarde he tenido q ir al Centro d Salud d la calle Marqués (Dolores Soria) d Pinto, además d guardar en la calle la correspondiente “cola”, he tenido oportunidad d leer el siguiente aviso 👇. Y todavía hay gente que bendice y alaba la política sanitaria de la CAM VERGÜENZA!!! pic.twitter.com/Nr7u5wcBPZ

“Estamos a mitad de personal. No nos ponen refuerzos. Gracias por vuestra comprensión. ¡Ánimos!”, reza un cartel a las puertas de un centro de salud de Móstoles , similar al que informa el ambulatorio Dolores Soria de Pinto de sus situación: “De 17 médicos y pediatras de plantilla entre los turnos de mañana y tarde, sólo 7 están disponibles, por lo que es previsible la demora de atención en las consultas no urgentes. Disculpen las molestias”.

