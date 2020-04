Los cedidos, un plan B de lujo para el Real Madrid ante los problemas para fichar por el coronavirus

Otro caso que crea dudas es el de Take Kubo . Aún es muy joven (cumplirá 19 años en junio) y en el Mallorca alterna grandes actuaciones con partidos en los que no es titular. Otra cesión del nipón sería lo más lógico.

Muy complejo es el caso de Dani Ceballos, cuya relación con Zidane no es demasiado buena . El técnico galo optó por darle salida al Arsenal este verano y el utrerano no ha terminado de triunfar como gunner. Su talento es innegable, pero peca de irregular y ello fue lo que le condenó para Zizou. La relación entre ambos parece la gran traba para el regreso del sevillano al conjunto madridista.

El caso de Achraf es similar, pues en la Bundesliga se ha convertido en uno de los mejores laterales derechos del mundo gracias en buena parte a un sistema que le favorece, pues actúa como carrilero en una defensa de cinco. En el Madrid tendría más competencia, con Carvajal como indiscutible, pero en el club blanco no dudan de que el hispano-marroquí debe volver. Otro lateral cedido es Álvaro Odriozola, aunque en su caso no cuenta con la confianza de Zidane, que ya dio el visto bueno a su salida en enero al Bayern.

