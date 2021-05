Los CDC habilitaron que las personas vacunadas dejen de usar barbijo, ¿la pandemia terminó para ellos?

Asimismo, los manuales de vacunación para COVID-19 recomiendan que los inmunizados deben “protegerse a sí mismos y a los demás” , esto es, mantener la distancia de 2 metros con otras personas; usar barbijo casero al salir y en el trabajo; evitar reuniones en espacios cerrados, lavarse las manos con agua y jabón, no compartir el mate ni la vajilla; toser y estornudar en el pliegue del codo; ventilar los ambientes; y no tocarse la cara.

Florencia Cahn es médica infectóloga y presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y consultada por Infobae destacó que “las recomendaciones en los cuidados de prevención para COVID-19 no tienen solamente que ver con la vacuna. La vacuna puede prevenir la enfermedad o también las formas graves. Por lo cual, los vacunados podrían adquirir la infección, ser asintomáticos y transmitir el virus a otras personas, aunque ellos no se enfermen ”.

Como la protección de las dosis recibidas no es instantánea, y con la pretensión de alcanzar la inmunización de un alto porcentaje de la población mundial, habrá que esperar muchos meses para administrar y ceder en las medidas sanitarias exigidas hasta el momento. En el caso de que las vacunas evitasen los contagios, tampoco sería recomendable quitarse la mascarilla después de recibir la inyección, aseguran los especialistas, porque la protección no se activa instantáneamente.

