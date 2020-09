Los CDC amplían las protecciones contra los desalojos por impago de la renta para afectados por la pandemia de covid-19 | Noticias Univision Coronavirus

Tal y como se señala en la directiva, esta orden no elimina la obligación del pago de la renta , ni el cumplimiento de las obligaciones que se señalen en el contrato. La orden tampoco impide que se requiera el pago de intereses o de otras penalizaciones por no haber realizado el pago en la fecha convenida.

La medida pretende proteger a aquellos que viven en estados que no ofrecen medidas de protección a inquilinos o las que existían han expirado. La orden no se aplicará en aquellos estados, condados o ciudades que ya ofrezcan una protección similar o superior a la que se contiene en la directiva.

