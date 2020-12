Los candidatos ‘tapados’ a la dirección técnica de Cruz Azul

El canario estuvo en Las Palmas y Rayo Vallecano entre 2017 y 2020. Con el conjunto de Vallecaas no fue capaz de salvar al club del descenso y en el verano del 2020 la directiva decidió no renovarle, ya que el equipo no logró el ascenso a LaLiga al finalizar en el séptimo puesto.

Es uno de los técnicos más jóvenes y que más cartel tienen en el futbol nacional. Su paso por Atlas en el presente año no fue lo que esperaba, ya que no logró sacar al equipo de los malos resultrados.

