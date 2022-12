Los canales de Suez y Panamá podrían verse afectados por los riesgos asociados al cambio climático, asegura estudio

“Los canales de Suez y Panamá, el Estrecho de Ormuz, Bab-el-Mandeb y el Estrecho de Malaca se encuentran entre las vías fluviales más importantes del mundo y representan una importante fuente de ingresos nacionales para los países que apoyan el comercio a lo largo de estas rutas. Los eventos relacionados con el clima, como los fuertes vientos que jugaron un papel en la puesta a tierra de Ever Given en 2021, podrían afectar su viabilidad a largo plazo”, comentó Nick Faull, líder global de riesgo climático y sustentabilidad de Marsh.

El informe Alta mar: habilitando un Canal de Suez resistente al clima (High seas: Enabling a climate resilient Suez Canal) cita que el bloqueo en el Canal de Suez en mayo de 2021 durante el incidente del Ever Given demostró la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales a interrupciones en los canales del mundo y cursos de agua, lo cual se convierte en punto de presión para el riesgo en cascada; y con el aumento de la incidencia de fenómenos meteorológicos impulsados por el cambio climático, “se debe prestar mayor atención a comprender estos posibles puntos críticos de falla”.

