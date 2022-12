Los cambios en los contratos de seguros

NIIF 17 no es una normativa contable más. El nivel de impactos que representa su adopción es significativo teniendo en cuenta que, adicional a los cambios contables, es necesario definir un modelo actuarial que integre múltiples elementos, hay que definir un nuevo catálogo de cuentas que considere las nuevas reglas de clasificación, medición y presentación de los elementos del negocio y recalcular la contabilización de los ingresos de todos los contratos, nuevos y viejos, lo cual se traduce en cambios significativos en los sistemas de IT, así como posibles cambios en el negocio, en la estrategia y en la definición y evaluación de los riesgos de la compañía.

You May Also Like