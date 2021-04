Los cálculos de Margarita del Val que comparan el riesgo de contagiarse… con el de vacunarse

“ Ahora hay muchos más bulos que antes. Me preocupan en especial los que están difundiendo contenidos muy tremendistas, que son mucho más duros que la realidad. Está existiendo una necesidad de oír noticias malas, esto me cuesta mucho entenderlo. Los bulos hacen muchísimo daño, la gente es muy vulnerable”, ha lamentado.

Del Val ha anunciado que ayer fue vacunada con AstraZeneca . “Estoy muy bien, encantada. Hasta me he puesto a pensar en planes banales, qué cambio”, ha comentado en tono humorístico. Al respecto, ha insistido en la importancia de tranquilizar sobre la información de las vacunas.

“El riesgo de la vacuna es 1.000 veces inferior al que tiene ahora mismo la población por la enfermedad, por término medio. La elección ahora mismo es o me acabo infectando antes o después, algo inescapable, o me vacuno”, ha defendido durante la presentación de la campaña de concienciación pública ‘Vacúnate contra los bulos’ , lanzada por Google y Newtral.

