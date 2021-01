Los Caballos siguen sin poder entrenar en el ‘Roberto Durán’

“Supuestamente el gimnasio se iba a utilizar para el tema de la Covid-19, pero luego se supo que no se iba a usar para ese fin, entonces por qué no montar el tabloncillo para poder entrenar, ya que representamos a un país entero”, añadió Hiks.

“A pocos días de ir a un torneo importante para el club y el país, no tenemos disponibilidad en donde entrenar”, dijo Hiks en los predios del Roberto Durán, que no ha sido autorizado por el Ministerio de Salud para su uso.

