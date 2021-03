Los Caballos se activan para la tercera ventana de la BCL

Los Caballos de Coclé, actuales campeones de la quinta temporada de la Liga Panameña de Baloncesto LPB, iniciaron este lunes 22 de marzo sus entrenamientos en doble jornada (de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.) en la Arena Roberto Durán, sede de la tercera ventana de la segunda edición de la BCL Americas – 2021.

