Los búlgaros vuelven a las urnas para intentar acabar con el bloqueo político

“El Estado no se derrumbaría, es el proceso democrático”, relativiza Yordanov al final de la campaña muy discreta de su líder, que a priori no aspira al cargo de primer ministro.

El ex primer ministro encabezó los resultados de los comicios anteriores con el 26% de los votos pero, debilitado por las manifestaciones del año pasado, no encontró socios para gobernar.

You May Also Like