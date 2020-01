Los buenos y los malos de la primera semifinal de la Supercopa entre Valencia y Real Madrid

No obstante, no todo son flores para el Real Madrid. Jovic estuvo desaparecido y desaprovechó la oportunidad de Zidane. Además, volvió a mostrarse negado de cara al gol , fallando una clara ocasión tras un remate al palo de Isco.

El de Isco fue el nombre propio del encuentro. Salió con la difícil tarea de liderar el ataque madridista sin los compañeros habituales, Bale y Benzema , y solo con Jovic como referente más ofensivo. No obstante, fue un dolor de cabeza constante para los de Celades , que no pudieron frenarle y llegó incluso a marcar el segundo tanto del partido.

