Los ‘boogaloo’, el movimiento que persigue el estallido de la segunda guerra civil en Estados Unidos

Sin embargo, el movimiento ‘boogaloo’ no se adscribe a una ideología concreta. Su idea principal, la destrucción del Estado federal estadounidense, acoge desde anarquistas a libertarios, acoge desde neonazis a subgrupos antirracistas , desde miembros de las fuerzas de seguridad descontentos con el rumbo que está adquiriendo la propia institución a enemigos de la brutalidad policial, y a simpatizantes de un amplio espectro de organizaciones extremistas: Proud Boys, Oath Keepers, Three Percenters, los Ciudadanos Soberanos o el mismo Ku Klux Klan.

