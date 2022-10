Los bombardeos rusos matan a una decena de civiles mientras Ucrania concentra tropas en la orilla occidental del Dniéper

La ola de bombardeos rusos tiene por objetivo destruir la infraestructura energética de Ucrania, que ya está dañada en un 40%. Los apagones y cortes de suministro eléctrico son habituales desde hace días en amplias zonas del país y Kiev teme un invierno muy complicado . Tanto es así, que la viceprimera ministra, Iryna Vereshchuk, ha pedido a los refugiados ucranianos que permanezcan en el extranjero este invierno para no tensionar aún más el debilitado sistema eléctrico ucraniano. “Quiero pedirles que no regresen. Necesitamos sobrevivir al invierno”, ha dicho.

