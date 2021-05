Los bienes inmuebles en la última amnistía

Luego de la inscripción de la escritura en el Registro Público, le corresponde a esta entidad, a la DGI y a la Anati “regular, estructurar, compartir y administrar sus respectivas bases de datos informáticos, a fin de garantizar la efectividad y administración de los valores catastrales actualizados (artículo 794 del Código Fiscal – ley 27 del 2015). Pero al no estar conectadas entre sí con la primera de ellas, las mejoras declaradas e inscritas no surten sus efectos catastrales ni tributarias hasta que el interesado actualice el documento en la Anati.

Sobre la multa por la declaración tardía de mejoras (obras permanentes construidas sobre terrenos propios o ajenos, alquilados o concesionados), la referida ley señala que no se causará “si durante la vigencia de la amnistía, presentan ante el Registro Público una escritura pública sobre la declaración de nuevas mejoras construidas o mejoras adicionales no declaradas….” mediante una declaración jurada ante notario público o una certificación de contador público autorizado.

